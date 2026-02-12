Afinia suspende entrega de facturas de energía por emergencia climática en Córdoba

Montería

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, ha comunicado oficialmente la adopción de medidas especiales ante la grave emergencia climática que ha azotado al departamento de Córdoba durante las últimas dos semanas.

Esta crisis climática, provocada principalmente por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge, ha generado múltiples afectaciones a una cantidad significativa de familias en la región.

Señala la empresa que “en un gesto de solidaridad y comprensión frente a la compleja coyuntura”, decidió suspender temporalmente la distribución de la factura del servicio de energía en las zonas más golpeadas por las inundaciones.

Esta determinación busca brindar un alivio inmediato a aproximadamente 66 mil clientes que enfrentan actualmente las consecuencias del clima. A pesar de estas modificaciones en el proceso de facturación, la organización ratificó que mantiene la prestación del servicio con un monitoreo permanente de las redes.

El objetivo primordial de esta vigilancia técnica es asegurar un suministro confiable y seguro en toda el área de cobertura, anteponiendo siempre la integridad física de las comunidades y de los trabajadores operativos que atienden la infraestructura eléctrica en medio de las inundaciones.

Marco legal y operatividad del servicio

Es fundamental señalar que, bajo la regulación vigente en Colombia, las empresas de servicios públicos tienen la instrucción de sostener sus procesos de lectura, facturación y recaudo siempre que las condiciones físicas lo permitan. No obstante, dada la magnitud del impacto ambiental, Afinia optó por esta suspensión transitoria en los municipios damnificados.

Esta medida técnica permitirá a la entidad cuantificar con precisión el impacto real en cada usuario, facilitando los ajustes necesarios para garantizar que los cobros futuros se realicen en momentos oportunos y bajo criterios de valores justos para todos los hogares.

Respecto al marco normativo, la legislación colombiana estipula que, mientras no exista una declaratoria formal de calamidad pública por parte de las autoridades, las empresas no están exoneradas de su obligación de facturar. Sin embargo, el sistema permite aplicar medidas de alivio y facilidades para los usuarios.

Desde la empresa enfatizaron que, aunque la obligación legal de emitir el cobro conforme al contrato sigue vigente, consideran que el contexto actual de crisis no es el adecuado para proceder con las gestiones de recaudo habituales a las familias que han perdido sus bienes.

Recuperación y planes de financiación

Una vez que las condiciones de normalidad retornen a las zonas impactadas, los usuarios podrán acceder a planes de financiación diseñados específicamente para esta contingencia.

Dichos acuerdos de pago se caracterizarán por no generar cobro de intereses y por estar ajustados a la capacidad económica real de los hogares. Con esto, se pretende mitigar la carga financiera mientras las comunidades avanzan en su proceso de recuperación social y económica, entendiendo que la energía es un factor vital para reactivar la vida productiva de la región cordobesa tras la emergencia climática.