Umata Cartagena ha rescatado, atendido y puesto a salvo a más de 300 animales en Montería

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Cartagena se encuentra en el departamento de Córdoba, desplegando una misión humanitaria y veterinaria para atender, rescatar y proteger a los animales afectados por las inundaciones provocadas por el frente frío que golpeó a Montería y la región.

Por instrucciones del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, un equipo completo de médicos veterinarios y auxiliares de la Umata se trasladó hasta la ciudad de Montería, desde donde ha iniciado recorridos permanentes por zonas rurales, veredas y corregimientos gravemente impactados por la emergencia.

Durante la jornada de hoy, martes, el equipo llegó hasta Martinica y otras zonas donde se encontraron varios animales atrapados por el agua en condiciones de alto riesgo. En el lugar se adelantaron labores de rescate, valoración médica, suministro de alimento y atención inmediata a animales domésticos y de producción que permanecían aislados o sin acceso a cuidados básicos.

En dos días de operación, la misión ha logrado atender más de 300 animales, combinando jornadas diurnas de rescate con atención veterinaria nocturna. Entre los casos más críticos se destaca el rescate de dos equinos en muy mal estado, que fueron estabilizados y trasladados a un albergue para su recuperación.

La intervención incluye el despliegue de una Unidad Médica Veterinaria, ambulancias veterinarias, una unidad especializada de rescate equino y bovino, así como el suministro de alimentos para perros, gatos, cerdos, caballos y aves, con el objetivo de mitigar el impacto de la emergencia sobre la vida animal. Estas acciones se desarrollan de manera articulada con el Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía de Montería, fortaleciendo la respuesta institucional en territorio.

Además, gracias al apoyo logístico gestionado por el alcalde Dumek Turbay a través de Distriseguridad, la misión cuenta con lanchas, jet sky y un drone, lo que ha permitido acceder con mayor rapidez a zonas inundadas y optimizar las labores de búsqueda, rescate y evaluación.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, reiteró que la misión se mantendrá activa el tiempo que sea necesario: “Desde la Umata estamos trabajando sin descanso para atender esta emergencia. En el día rescatamos animales y en la noche los atendemos. Ya hemos logrado asistir a más de 300 animales y rescatar equinos en estado crítico. Esta es una misión que tiene como propósito proteger y salvar todas las vidas animales posibles en medio de esta situación”.

La presencia de la Umata Cartagena en territorio cordobés representa un acto de solidaridad interregional y reafirma el compromiso de la administración distrital con el bienestar y la protección animal, incluso más allá de sus fronteras, demostrando que, en situaciones de desastre, la vida animal también es una prioridad.