Sin atención quedaron 42 niños en Berlín, Santander por cierre de CDI

Bucaramanga

En la tarde de este martes 10 de febrero padres de familia de menores que reciben cuidados y clases en Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Berlín protestaron por el cierre de este establecimiento, dejando con afectaciones a por lo menos 42 menores que recibían allí alimentación y otros beneficios.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

"Exigimos la reapertura del CDI sembrando sonrisas porque esto nos perjudica a todos como padres y madres representantes de nuestros niños“, indicó una de las madres de familia que protestó en la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el encargado del 100% de la operación de este CDI, sin embargo, sería la alcaldía quién defina el lugar en donde opera este centro de desarrollo y eso habría generado el cierre de las operaciones.