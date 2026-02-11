Sin atención quedaron 42 niños en Berlín, Santander por cierre de CDI
Padres de familia protestaron para pedir que se de apertura nuevamente de este centro.
Bucaramanga
En la tarde de este martes 10 de febrero padres de familia de menores que reciben cuidados y clases en Centro de Desarrollo Infantil (CDI) de Berlín protestaron por el cierre de este establecimiento, dejando con afectaciones a por lo menos 42 menores que recibían allí alimentación y otros beneficios.
"Exigimos la reapertura del CDI sembrando sonrisas porque esto nos perjudica a todos como padres y madres representantes de nuestros niños“, indicó una de las madres de familia que protestó en la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el encargado del 100% de la operación de este CDI, sin embargo, sería la alcaldía quién defina el lugar en donde opera este centro de desarrollo y eso habría generado el cierre de las operaciones.
