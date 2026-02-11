Después de 40 años en el barro, la Calle 81 de Nuevo Paraíso por fin es una realidad

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del programa Vías para la Felicidad de la Secretaría de Infraestructura Distrital, avanza a gran ritmo con una obra histórica para el barrio Nuevo Paraíso: la pavimentación de la Calle 81, una de las dos vías principales del sector y la única que permanecía sin pavimentar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta intervención contempla cerca de 690 metros lineales de obra, incluyendo la construcción de andenes y la adecuación de 21 bocacalles, convirtiéndose en una obra de conexión interna de alto impacto social. El proyecto se desarrolla desde un tramo corto de pavimento existente hasta su empalme con la Calle 15, quedando estratégicamente articulada con la futura vía complementaria del puente la Balsita, que hace parte del Intercambiador de La Carolina.

La Calle 81 es una vía estratégica porque permitirá una conexión directa con barrios como El Pozón, Villa Estrella y otros sectores alrededor, fortaleciendo la movilidad interna en esta zona del sur de la ciudad. Su ancho promedio es de 4,5 metros y la fecha ya se han fundido más de 260 metros lineales de pavimento, lo que representa un avance cercano al 40 % del total de la obra.

“Por más de 40 años los habitantes de la Calle 81 de Nuevo Paraíso convivieron con el barro y el polvo, esperando una solución que nunca llegó. Hoy esa espera terminó. Esta pavimentación no es solo una obra de infraestructura, es un acto de justicia social para todos ellos, porque se merecen transitar con dignidad, seguridad y calidad de vida. En nuestra administración las deudas históricas se pagan con hechos, y Nuevo Paraíso es una muestra clara de que Cartagena avanza donde antes fue olvidada”, señaló el alcalde Dumek Turbay Paz.

Esta intervención beneficia de manera directa a más de 5.000 habitantes del barrio Nuevo Paraíso, impactando positivamente a más de 120 viviendas, que por décadas convivieron con el barro, el polvo y las dificultades de acceso.

Comunidad contenta y agradecida

La comunidad ya empieza a sentir el cambio. Marceliano Pérez, residente del sector desde hace más de 40 años, expresó: “Tengo más de 40 años viviendo por aquí y la verdad es que estamos muy agradecidos, contentos, no nos cabe en el pecho la felicidad que tenemos gracias al alcalde Dumek Turbay. No vamos a pisar más barro”.

De igual manera, Carmen Medina, vecina del barrio, afirmó: “Gracias al alcalde Dumek, ya no vamos a pisar más barro, vamos a tener una mejor calidad de vida”.

La obra genera 16 empleos directos, de los cuales la mitad corresponde a mano de obra del mismo sector, reafirmando el compromiso de la Alcaldía de Cartagena con la generación de empleo local y la dinamización de la economía barrial.

Con Vías para la Felicidad, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue saldando deudas históricas con los barrios, llevando pavimento, dignidad y bienestar a comunidades que durante años esperaron obras reales. La transformación de Cartagena avanza calle a calle, con resultados visibles y con la gente como protagonista.