Velatón en honor a policía asesinado en El Carmen, Norte de Santander

Uniformados, familiares y comunidad se reunieron para rendirle un homenaje.

Velatón en honor a policía asesinado en El Carmen, Norte de Santander.

En un acto solemne y cargado de emotividad, la Policía Nacional realizó una velatón en memoria del subintendente Andrés Felipe De la Hoz, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

El homenaje tuvo lugar en las instalaciones del Comando del Departamento de Policía Norte de Santander, donde se congregaron uniformados, familiares, amigos y ciudadanos.

Durante la jornada, los asistentes encendieron velas y elevaron oraciones como muestra de respeto y reconocimiento por el servicio prestado por el uniformado, destacando su compromiso en la protección de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana.

El espacio sirvió además para acompañar a los seres queridos del subintendente en medio del duelo, en un encuentro marcado por el recogimiento y la memoria de su labor dentro de la institución.

