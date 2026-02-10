Listo el dispositivo de seguridad para el encuentro del Cúcuta Deportivo con Independiente Medellín

Cúcuta

Las puertas del estadio General Santander se abrirán este martes para recibir al Independiente Medellín, en una nueva jornada del futbol profesional colombiano, marcado por la necesidad que tienen ambos equipos de ganar.

Teniendo en cuenta los antecedentes que se han presentado en los anteriores encuentros deportivos, las autoridades en Cúcuta ya tiene listo el dispositivo de seguridad antes, durante y después del partido.

Son al menos 700 uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta los que estarán desplegados, tanto en el estadio como en sus alrededores, buscando garantizar la seguridad tanto de los espectadores del encuentro deportivo, como de los usuarios viales y vecinos del barrio Lleras.

“Estamos realizando las reuniones que corresponden con nuestra alcaldía, con la Federación Colombiana de Futbol, con la Dimayor, para garantizar la seguridad (...) vamos a estar con mucha presencia institucional alrededor del estadio”, dijo a Caracol Radio, el coronel Libardo Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Recordemos que el último partido que jugó el Cúcuta Deportivo en casa fue el clásico del oriente, que dejó como saldo un hincha del Atlético Bucaramanga asesinado con arma cortopunzante en cercanías al estadio General Santander.