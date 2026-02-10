La validación de identidad financiera llega a WhatsApp: así funciona

La verificación de identidad digital en el sector financiero está evolucionando hacia modelos más simples y rápidos. A través del llamado KYC conversacional (Know Your Customer), ahora es posible iniciar procesos de vinculación financiera directamente desde WhatsApp, sin descargar aplicaciones ni salir de la conversación.

La solución, desarrollada en Colombia por la empresa de verificación digital Become Digital, aprovecha la herramienta WhatsApp Flows, que permite crear formularios interactivos y procesos guiados dentro del chat para validar la identidad de los usuarios en tiempo real.

Este avance responde a un cambio en la competencia del ecosistema financiero digital, donde el foco ya no está únicamente en tener la mejor aplicación móvil, sino en reducir la fricción durante la captación de clientes. El contexto es favorable: WhatsApp cuenta con cerca de 3.000 millones de usuarios activos mensuales en el mundo, y en Latinoamérica nueve de cada diez personas utilizan la plataforma con frecuencia.

Según la compañía, la integración de procesos de KYC dentro de WhatsApp puede reducir significativamente los tiempos de vinculación. Un usuario podría pasar del primer mensaje a la preaprobación de un producto financiero en menos de cinco minutos.

El sistema funciona mediante la captura de información y del documento de identidad en tiempo real, mientras la plataforma ejecuta validaciones documentales, biometría, pruebas de vida y controles antifraude. Además, bloquea el acceso a la galería del dispositivo para evitar suplantaciones.

Aunque uno de los retos ha sido la percepción de seguridad en canales de mensajería, la solución opera bajo estándares técnicos y regulatorios similares a los de los canales digitales tradicionales y dentro del ecosistema de Meta Business Partners.

La implementación de este tipo de tecnologías no solo apunta a mejorar la experiencia de usuario, sino también a aumentar la conversión digital. De acuerdo con estudios de mercado, el uso de WhatsApp Flows puede incrementar las tasas de conversión hasta en 158%.