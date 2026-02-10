Guardianes de Bolívar: servicio y coraje ante emergencia por inundaciones en el sur

Los municipios de Montecristo y Arenal del Sur enfrentan uno de los momentos más complejos tras las recientes inundaciones que han afectado viviendas, calles y espacios comunitarios. En medio de este panorama, los Guardianes de Bolívar se mantienen en la primera línea de atención, desplegando acciones clave para apoyar a las familias damnificadas y acelerar la recuperación de las zonas impactadas.

Desde tempranas horas, los equipos recorren los barrios más afectados adelantando jornadas de limpieza, remoción de lodo, recuperación de espacios públicos y salvamento de enseres, labores que permiten restablecer condiciones básicas de habitabilidad y mejorar la movilidad en sectores donde el agua dejó profundas afectaciones.

La respuesta se desarrolla de manera articulada con las autoridades locales y los organismos de atención de emergencias, bajo el liderazgo del gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien ha reiterado la prioridad de mantener presencia institucional permanente en el sur del departamento para atender de forma integral a las comunidades afectadas.

Actualmente, continúan desplegados en Montecristo y Arenal del Sur, acompañando a las familias en el proceso de recuperación y demostrando que, más allá de la emergencia, la presencia institucional se traduce en acciones concretas que buscan devolver la normalidad y la esperanza a los territorios afectados.

Los Guardianes de Bolívar consolidan así una labor que vienen fortaleciendo desde hace dos años, tras recibir formación especializada para intervenir en escenarios de riesgo, desastres naturales y emergencias comunitarias. Su experiencia en diferentes contingencias los ha convertido en un apoyo operativo clave, destacándose por su capacidad de respuesta rápida y su cercanía con las comunidades.