Gran Consulta por Colombia: economía, seguridad y política exterior marcaron el debate presidencial

El Grupo Prisa acompañó el Debate de la Gran Consulta por Colombia realizado por la alianza de Asociaciones y Gremios (Aliadas) con la participación de nueve precandidatos presidenciales.

La instalación estuvo a cargo de Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media, quien subrayó la importancia de “fortalecer una democracia basada en argumentos” y de combatir la desinformación, especialmente la que circula en redes sociales.

La moderación fue liderada por Diana Calderón, directora de Hora 20, quien explicó que el debate se dividió en tres grupos, con el objetivo de facilitar la comprensión de las propuestas por parte de los ciudadanos. Los ejes centrales fueron economía, seguridad y orden público, y política exterior.

En el bloque económico, Mauricio Cárdenas destacó la necesidad de impulsar el emprendimiento y reducir la burocracia para atraer inversión. Vicky Dávila aseguró que el aumento del salario mínimo “no puede poner en riesgo el empleo” y propuso bajar impuestos, insistiendo en que “sin seguridad no hay desarrollo”.

Por su parte, Juan Manuel Galán afirmó que “la madre de todas las reformas es la reforma política”, al advertir que la corrupción en la financiación electoral sigue distorsionando la democracia.

En materia de informalidad, Aníbal Gaviria planteó que el Estado no debe perseguir al trabajador informal, sino apoyarlo con crédito y oportunidades, mientras que Juan Daniel Oviedo propuso “gobernar la informalidad” y cuestionó nuevas cargas tributarias que afectan al sector productivo.

David Luna, en tanto, denunció despilfarro estatal y alertó sobre la crisis de seguridad en varios municipios del país.

En seguridad y orden público, los precandidatos coincidieron en que es un pilar fundamental del desarrollo. Gaviria, Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón coincidieron en la necesidad de recuperar el control territorial, fortalecer la inteligencia y aumentar la inversión en seguridad para generar confianza y empleo.

En política exterior, hubo consenso en desideologizar la diplomacia y profesionalizar la Cancillería. Cárdenas propuso eliminar las embajadas que considera innecesarias; Dávila planteó priorizar relaciones estratégicas con Estados Unidos “pensando en lo que le conviene a Colombia”, sin romper vínculos con China; y Galán insistió en que las relaciones internacionales “no pueden manejarse por ideología ni personalismos”.

El debate dejó claro que economía, seguridad y política exterior serán ejes centrales de la campaña presidencial y que la confianza, la inversión y la institucionalidad marcarán la discusión rumbo a las urnas.