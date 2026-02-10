Futuro energético: candidatos hablan sobre reglas claras, inversión y regulación

Este miércoles 11 de febrero, nueve candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República participarán en una nueva edición de este espacio de análisis, que busca poner sobre la mesa los principales retos del sector energético, clave para el desarrollo económico y social del país.

La jornada comenzará con una intervención de Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, y dará paso al panel Congreso de la República y la agenda energética del futuro, en el que participarán Hernán Cadavid, Angélica Lozano y Juan Espinal.

En este espacio se abordarán temas como el rumbo del licenciamiento ambiental y las consultas previas en el próximo periodo legislativo, así como la necesidad de contar con reglas de juego claras que den certidumbre al desarrollo de los proyectos energéticos. También se analizará el rol institucional y los desafíos asociados al funcionamiento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El segundo panel, Panorama del sector eléctrico: desafíos y propuestas, contará con la participación de Vicky Dávila, Paloma Valencia, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas y Aníbal Gaviria, candidatos de la Gran Consulta por Colombia, quienes expondrán su visión sobre los retos actuales del sector eléctrico y las decisiones necesarias para garantizar el abastecimiento energético del país.

El debate se centrará en tres ejes: el balance de la energía firme frente a los desafíos de suministro, la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión, y la articulación de distintas tecnologías en la matriz energética como factor clave para asegurar un sistema confiable y sostenible.

La transmisión en vivo y el cubrimiento especial del encuentro podrán seguirse a través de todas las plataformas digitales de Caracol Radio, a partir de las 8:00 a. m. del 11 de febrero.