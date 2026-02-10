¿Dónde puede pagar el impuesto vehicular en Santander?

Bucaramanga

Desde el primer día de este año, los propietarios de vehículos matriculados en Santander deben cumplir con este tributo de manera oportuna y sin complicaciones.

La secretaria de Hacienda de Santander, Diana María Durán Villar, confirmó que, “el periodo para declarar y pagar el impuesto vehicular 2026 estará habilitado hasta el 30 de junio de 2026, plazo durante el cual los contribuyentes podrán cumplir con esta obligación sin liquidación de sanciones ni intereses moratorios”.

Los contribuyentes pueden consultar su liquidación, conocer las fechas clave y realizar el pago a través de los canales oficiales dispuestos por la Gobernación de Santander, tanto digitales como presenciales.

Canales de pago habilitados

De manera virtual, los contribuyentes pueden pagar ingresando al portal en línea https://edeskprisma.syc.com.co/SANTANDER o visitando cualquiera de los siguientes puntos presenciales:

En bancos:

• Bancolombia

• Banco Popular

• Banco de Occidente

• Davivienda

• BBVA

• AV Villas

• Banco Agrario

En corresponsales: Éxito y Efecty

En la Casa del Libro Total:

• Bucaramanga: Calle 35 # 9 – 81

• Barrancabermeja: Carrera 8B # 50 – 28

• San Gil: C.C. El Puente – Carrera 12 # 12 – 192 / Local 178