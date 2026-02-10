Comerciantes de Ronda Real recibieron actividad preventiva del GAULA Cartagena

El grupo GAULA de la Policía realizó una actividad preventiva en el Centro Comercial Ronda Real, visitando locales comerciales y la oficina Cámara Comercio de Cartagena.

El objetivo fue prevenir los delitos de extorsión y secuestro, por eso se realizaron recomendaciones claras para que la ciudadanía no sea víctima y conozca las rutas de atención.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Toda esta estrategia se desarrolla en el marco de la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, sensibilizando a la comunidad sobre el uso de la línea 165 para reportar cualquier situación sospechosa. Realizamos una burbuja integral junto a las diferentes especialidades de la Policía Nacional, donde difundimos ampliamente la estrategia de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión: No dejes que te engañen. Juntos prevenimos el delito! Córtale la conexión a la extorsión: cuelga y marca a la línea 165”.