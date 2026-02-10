60 conductores fueron sorprendidos manejando borrachos en Bucaramanga en 2025

El 19 de diciembre de 2013, la Ley 1696 endureció las sanciones para los conductores que manejen en estado de embriaguez. Foto: Getty Images / SRINRAT WUTTICHAIKITCHAROEN( Thot )

Las autoridades de Bucaramanga tuvieron que imponer 60 comparendos a conductores que manejaron en estado de embriaguez durante abril y noviembre de 2025.

No a todos los conductores les inmovilizaron el carro. En respuesta a un derecho de petición elaborado y presentado por Caracol Radio, la entidad respondió que, en tan solo 9 casos, los vehículos fueron trasladados a los patios del organismo.

También hubo respuesta a la pregunta de si había una norma que obligara a la imposición de comparendos a quienes manejan motocicletas que son alteradas para producir ruidos de forma excesiva. La respuesta es que si hay dos normas contenidas en el Código Nacional de Tránsito y una resolución del Manual de Infracciones de Tránsito.

La Dirección de Tránsito aplica la infracción C.35 a cambio de la C.28 para casos relacionados con las características o condiciones de los vehículos.

El análisis comparativo evidencia un incremento del 52% en el total de los comparendos entre 2024 y 2025. Este aumento está asociado al incremento del 109% en las sanciones que implican inmovilización en patios, lo cual refleja un mayor control y atención sobre conductas que representan riesgo para la seguridad vial.

Alonso Arenas Pérez, comandante operativo de tránsito también aseguró en la respuesta del derecho de petición que la misma norma C.35 se consignan sanciones para quienes hacen mal uso del pito.

Incluso, asegura que esa infracción puede conllevar a la inmovilización de los vehículos cuando involucra dispositivitos generados de ruido o alteraciones en el sistema del silenciador.