¿Usted conoce la patrulla que lo cuida? Policía de Neiva responde a reclamos por inseguridad y hurto

El coronel Héctor Betancourt, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, y el concejal Abel Mendoza, durante diálogo institucional sobre seguridad y hurto en la ciudad. Foto Policía MENEV.

La creciente percepción de inseguridad en Neiva y el incremento de los casos de hurto encendieron las alarmas en el Concejo Municipal, donde el concejal Abel Mendoza realizó un llamado contundente al comandante de la Policía Metropolitana, coronel Héctor Betancourt, exigiendo resultados concretos frente a la tasa de seguridad ya aprobada.

Ante estos cuestionamientos, el coronel Betancourt aseguró en entrevista con Caracol Radio Neiva, que la Policía reconoce la preocupación ciudadana, pero insistió en que la seguridad no puede recaer únicamente sobre la institución.

“La sensación de inseguridad es compleja de medir. No siempre se trata solo de las cifras, sino de lo que la gente vive o presencia en su entorno. Pensar que la seguridad es responsabilidad exclusiva de la Policía es uno de los principales errores”, señaló el oficial. —

Estrategia, patrullaje y articulación

El comandante explicó que la Policía Metropolitana realiza una planificación semanal basada en el análisis de los delitos denunciados, lo que permite focalizar patrullajes y esfuerzos en los sectores más afectados. Sin embargo, advirtió que muchos casos de hurto no se denuncian, lo que limita la capacidad de reacción.

Actualmente, Neiva registra 13 casos más de hurto denunciados en comparación con el año anterior, aunque la institución reconoce que la cifra real podría ser mayor debido a la falta de denuncias formales.

“La información oportuna de la comunidad es clave. Si no conocemos oficialmente dónde ocurren los hechos, es difícil reforzar la presencia policial en esos puntos”, explicó Betancourt, quien destacó el papel de líderes comunitarios, concejales y medios de comunicación en ese proceso. —

¿En qué se invierte la tasa de seguridad?

Frente a los recursos recaudados por la tasa de seguridad, el coronel confirmó que ya se ha avanzado en la renovación del parque automotor, una necesidad histórica de la Policía Metropolitana de Neiva.

“Hemos recibido motocicletas y vehículos que impactan directamente en la oportunidad de respuesta. Un parque automotor obsoleto no solo es más costoso de mantener, sino menos eficiente para el servicio”, indicó, agradeciendo el respaldo de la Administración Municipal y del Concejo. —

Además, aseguró que se viene trabajando desde el año pasado en la identificación y focalización de grupos delincuenciales, especialmente aquellos relacionados con el hurto a personas, vehículos, residencias y cableado, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

Cámaras de seguridad y tecnología

Sobre el sistema de cámaras, Betancourt reconoció su importancia, especialmente en procesos investigativos, aunque advirtió que muchas ya presentan desgaste por el tiempo de uso y las condiciones climáticas.

“Invertir en seguridad no es un gasto. Es fundamental que también los ciudadanos fortalezcan sus propios sistemas de protección en viviendas y lugares de trabajo”, afirmó. —

Actualmente, la Policía continúa operando con las cámaras disponibles desde el Centro Integrado de Emergencias – 123, mientras se avanza en procesos de renovación tecnológica.

Más de 1.700 policías desplegados

La Policía Metropolitana de Neiva cuenta con más de 1.730 hombres y mujeres desplegados las 24 horas del día en labores de vigilancia, atención ciudadana, investigación criminal, entornos escolares y control del orden público.

No obstante, el comandante fue enfático en señalar que no es posible tener un policía en cada esquina y que la clave está en el uso eficiente de la información y la corresponsabilidad ciudadana.

“¿Usted conoce la patrulla que lo cuida?”

Como mensaje final, el coronel Betancourt lanzó una pregunta directa a la ciudadanía, que hoy marca el eje de la estrategia de acercamiento comunitario: