Policía y DEA capturan a alias ‘El Cantante’, señalado ‘capo’ requerido por Estados Unidos

La Policía Nacional y la DEA capturaron en las últimas horas a Uriel García Murillo, alias ‘El Cantante’, señalado narcotraficante ‘clave’ en el esquema criminal de envío de cocaína a los Estados Unidos y Centroamérica.

De acuerdo con lo expresado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ‘El Cantante’ enviaba por lo menos 2 toneladas de cocaína “alimentando economías criminales, violencia y corrupción”.

García Murillo además es reconocido por ser hermano de otro narcotraficante alias ‘El Bendecido’ (no es el mismo alias ‘El Bendecido’ relacionado con ‘Papá Pitufo’). “No hay refugio para el narcotráfico. Seguiremos persiguiendo a cada estructura, sin descanso, hasta llevarlas ante las autoridades” señaló Sánchez.

Alias ‘El Cantante’ es requerido en Estados Unidos por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir.