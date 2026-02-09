Ministro de Defensa anunció 18 pelotones para reforzar el pie de fuerza en el Tolima

Tolima

El aumento del pie de fuerza fue el principal anuncio que dejó la reciente visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al departamento del Tolima. En total, serán 18 pelotones adicionales, además de escuadrones y compañías que reforzarán la seguridad en el departamento.

El anuncio se produjo tras un consejo de seguridad realizado en Ibagué, en el que también participaron la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y 10 alcaldes del departamento.

“Llegarán dos tipos de fuerzas de control territorial, para lo cual se destinan 13 pelotones a la Sexta Brigada: cinco llegarán en marzo y cinco más en abril, para completar 18 pelotones. Además, habrá unidades más especializadas, como dos compañías del Comando contra Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional”, indicó el ministro de Defensa.

Además, el ministro señaló que, como parte del fortalecimiento, llegarán dos pelotones del Grupo Liviano de Caballería, los cuales serán asignados a la Quinta División, con énfasis en el Tolima, para que las vías sean más seguras. Con esto se completarán nueve pelotones, que equivalen a tres escuadrones livianos con vehículos blindados Hummer y motocicletas, que permitirán una mejor movilidad en las zonas más críticas.

Por su parte, la gobernadora Matiz concluyó que durante el consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa se lograron identificar los cuatro principales problemas que tiene actualmente el departamento del Tolima.

“En el norte, como en los municipios de Mariquita y Fresno, existe un tema de narcotráfico y microtráfico; allí opera alias ‘Cabeza de Hacha’, quien se encuentra en la cárcel de Valledupar, pero continúa delinquiendo desde allí. Además, tenemos un problema grave de sicariato, especialmente en el municipio de Fresno”, resaltó la gobernadora.

Con relación a la zona centro, indicó que: “Tenemos un problema muy delicado en el municipio de El Espinal, donde también se venían presentando sicariatos por parte de ‘Los Brujos’. Este año solo se ha registrado un sicariato en este municipio, y eso se debe a todas las medidas de prevención y control que hemos tomado desde la Gobernación del Tolima, de la mano de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial”.

Con estos anuncios de fortalecimiento para la Sexta Brigada, se buscará un impacto importante en el sur del Tolima contra integrantes del Frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, como alias Chapolo, alias el Enfermero y alias Marcos, así como contra nuevas estructuras que pretendan hacer presencia en la región.