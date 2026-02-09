Más de 1.600 estudiantes se beneficiarán con la renovación de la Institución Educativa Santa María

La educación pública en Cartagena continúa avanzando con obras que devuelven dignidad, seguridad y bienestar a las comunidades educativas. En el barrio Siete de Agosto, la Institución Educativa Santa María es hoy escenario de una intervención integral que marca un nuevo comienzo para uno de los planteles que durante años presentó serias afectaciones en su infraestructura.

Las obras registran un avance superior al 90 %, encontrándose actualmente en su etapa final, con trabajos enfocados en acabados y adecuaciones complementarias que permitirán dejar el colegio en óptimas condiciones para el retorno de estudiantes y docentes.

La rehabilitación del Santa María representa una inversión aproximada de 3.500 millones de pesos, recursos que han permitido la recuperación total de la infraestructura. Las obras comprendieron la mejora en cerca de 21 aulas, además de áreas administrativas, salas de profesores, biblioteca, laboratorios, baterías sanitarias, auditorio, comedor escolar y cocina.

“Esta renovación no solamente buscaba brindar mejores oportunidades educativas, sino salvaguardar la integridad de todos los integrantes de la comunidad. Pasamos de una institución abandonada, en ruinas y con peligro inminente, a una renovación que representa lo que será un sueño cumplido y una necesidad satisfecha para todos”, expresó Valeria Pinilla, rectora de la Institución Educativa Santa María.

Con esta intervención, el plantel educativo tendrá la capacidad de atender a 1.600 niños y jóvenes entre la jornada de la mañana y la tarde, quienes contarán con ambientes adecuados para el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo integral. Para los estudiantes, este cambio representa no solo una mejora en la infraestructura, sino también un alivio emocional tras años de dificultades.

Alberto Martínez, secretario de Educación Distrital, destacó que, como parte de la visión de gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz: “con ambientes escolares dignos, transformados acorde con las necesidades de planteles que se encontraban en ruinas, el 2026 se constituye en el año de la calidad educativa”.

“Ver esto me genera un suspiro de tranquilidad y felicidad, fueron muchos momentos de crisis y desesperación al ver cómo estaba nuestra Institución. Ver este espacio renovado muestra que tendremos aún más ahora una educación digna y de calidad, nos motiva a luchar por nuestros sueños”, expresó Dina Blanco, estudiante.

Entre los trabajos ejecutados se encuentra la renovación completa de las redes eléctricas internas, el cambio de cubiertas, labores de impermeabilización, nuevos pisos, carpintería metálica, puertas y ventanas, así como pintura y acabados en todos los ambientes. También se realizaron mejoras en los corredores, urbanismos internos y externos, sistemas de canalización y manejo de aguas lluvias, permitiendo hoy contar con espacios más seguros, iluminados y funcionales.

Ese impacto en la infraestructura se refleja directamente en la motivación estudiantil y en la proyección de vida de quienes hacen parte de la institución.

“Al ver esto me siento de la mejor manera, ya que es un espacio agradable, un espacio en donde nos podemos sentir cómodos, un espacio seguro y iluminado. El estudiante se puede sentir mucho más realizado y motivado para venir a clases todos los días. Al mejorar la institución tenemos una mejor organización y un mejor proyecto de vida. A la Alcaldía le doy las gracias por escuchar a los directivos, a los padres de familia y a toda la comunidad, que siempre se manifestó de manera pacífica y fue atendida”, manifestó Yeilymar Orozco, estudiante.

Más allá de la transformación de la infraestructura educativa, la obra ha generado un impacto positivo en el entorno y se ha consolidado como cemento social, con la vinculación de 69 empleos directos, fortaleciendo la participación de mano de obra local y aportando al dinamismo económico del sector.

La intervención integral en la Institución Educativa Santa María se suma a las acciones que permitirán que, en 2026, la educación pública de Cartagena estrene infraestructura renovada en instituciones educativas entre las que se destacan Jorge Artel sede Perimetral, María Reina, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Madre Laura sede José Maria Castillo y Rada, y la Institución Educativa Manuela Beltrán, consolidando una apuesta por espacios educativos seguros y de calidad.