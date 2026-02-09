La primera ministra de Japón Takaichi logra un triunfo electoral histórico

Las acciones japonesas alcanzaron máximos históricos este lunes después de que los conservadores de la primera ministra Sanae Takaichi consiguieran una victoria electoral arrolladora en las elecciones legislativas del domingo.

Según proyecciones, la coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) cosechó alrededor de 316 de los 465 escaños de la poderosa Cámara Baja del Parlamento que estaban en juego en los comicios legislativos anticipados, que Takaichi convocó el mes pasado aprovechando su popularidad tras convertirse en primera ministra en octubre.

Si los resultados oficiales lo confirman, la primera mujer en gobernar Japón, que cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, lograría un sólido mandato para conducir el destino en este país de 123 millones de habitantes durante los próximos cuatro años.

Este triunfo le permitiría avanzar en su agenda ultraconservadora, que incluye un aumento del gasto en defensa, la posible reforma de la constitución y normas migratorias más estrictas pese al descenso de la población.

Sería además el mejor desempeño del PLD desde 2017 cuando esta formación, que domina la política japonesa desde hace décadas, estuvo dirigida por el mentor de Takaichi, Shinzo Abe, asesinado en 2022.

La región seguirá de cerca si Takaichi decide subir o bajar el tono después de haber enfurecido a Pekín en noviembre con sus comentarios sobre Taiwán.

“Creo que está mostrando un liderazgo firme, pero espero que las cosas no escalen hasta un conflicto o incluso una guerra con China”, dijo a la AFP la votante Yoshiko Hide, de 52 años.

“La idea de que una sola declaración pueda cambiar la situación global me genera cierta inquietud”, añadió la empleada del sector médico.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, advirtió el lunes que cualquier acción imprudente de parte de Japón tendrá una “respuesta contundente”.

“Si las fuerzas de extrema derecha en Japón juzgan mal la situación y actúan de forma imprudente, inevitablemente enfrentarán la resistencia del pueblo japonés y una respuesta contundente de la comunidad internacional”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

- Trump le desea “gran éxito” -

Takaichi forma parte del ala ultraconservadora del PLD y es admiradora de Margaret Thatcher. Partidaria de la línea dura en temas de inmigración, recibió un espaldarazo de Trump, que el domingo celebró su “arrolladora victoria”.

“Fue un honor para mí apoyarla a usted y a su coalición. Le deseo un gran éxito en la implementación de su programa conservador, centrado en la paz a través de la fuerza”, escribió Trump en una publicación en su red Truth Social.

Dos días antes de las elecciones, Trump dijo que Takaichi había demostrado ser una líder “sólida” y “sabia”. Takaichi agradeció el domingo a Trump esas “cálidas palabras” y afirmó que espera con ansias visitar la Casa Blanca.

Takaichi anunció el 19 de enero la disolución de la Cámara Baja del Parlamento, lo que desencadenó una campaña relámpago de 16 días.

Takaichi asumió el cargo en octubre tras la dimisión de su predecesor y desde entonces logró atraer a nuevos votantes, incluidos los jóvenes.