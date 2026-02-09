Hostigamiento a subestación de Policía de Norte de Santander, deja un uniformado herido

En la mañana de hoy se registra un hostigamiento armado contra la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, en zona rural del municipio de El Carmen, Norte de Santander, situación que genera temor entre los habitantes de este sector.

De acuerdo con la información preliminar, hombres armados disparan contra las instalaciones policiales, obligando a la comunidad a resguardarse en medio de las detonaciones que se escuchan en la zona.

En medio del ataque resulta herido el subintendente Andrés De La Hoz, quien es auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento no se conoce un parte oficial sobre su estado de salud.

La situación se mantiene en desarrollo y en el sector hay presencia de unidades de la Fuerza Pública mientras se adelantan acciones para controlar el hostigamiento y restablecer la calma en esta población rural.