Horóscopo del profesor Salomón HOY 9 de febrero: Aries y Piscis, es buen momento para emprender

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para esta nueva semana que comienza. Será una semana positiva para la mayoría de signos, pues tanto los apartados económicos como los laborales se verán fortalecidos durante esta época.

El 9 de febrero destaca por ser una fecha de cambio y transformación. A los nacidos este día les encanta innovar y mantenerse actualizados en lo respectivo a moda, conocimiento, farándula, etc. Debido a esto, se sienten mal manteniéndose en un mismo sitio.

Con eso en cuenta, vale estar al tanto de los movimientos planetarios que se avecinan, pues afectarán a todos los signos y le auguran algo relacionado al extranjero. Su número es el 4728.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda ponerse canela en polvo en los zapatos.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el amarillo; el número, 3592; la fruta, uva. Finalmente, recuerde que inició la etapa de cuarto menguante, el cual está limpiando de su vida lo que no es necesario.

El profesor Salomón le recomienda conseguir un florero y colocar entre 3 y 5 girasoles.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Le ha aparecido la bendición de la rueda de la fortuna, lo que significa que tendrá la oportunidad de arreglar algunas cosas y se le abre una ventana para el cambio. También tenga en cuenta que durante esta semana tendrá algo importante relacionado a los negocios/comercio.

Número: 1360

Tauro

Vienen desafíos para todos los apartados de su vida. Esté preparado y demuestre seguridad para conseguir la sabiduría necesaria para superar estos retos. Añadido a eso, si tiene un dinero pendiente que pagar o recibir, se le concretará y le traerá alegría.

Número: 9277

Géminis

Se viene algo positivo tanto para su apartado laboral como el sentimental, pues estabilizará su situación o se verá reforzado. También ponga especial cuidado en la calle, pues se encontrará algo sorprendente que le ofrece la vida.

Número: 3950

Cáncer

Si tiene algún problema judicial, habrá un avance importante o resolución durante esta semana. Junto a esto, tenga en cuenta que algo relacionado a lo laboral estará mostrando mejoría.

Número: 2908

Leo

Ha obtenido el arcano de la avaricia, lo que le invita a reflexionar sobre el alcance de sus ambiciones ¿hasta qué punto sus metas dejan de ser saludables y se convierten en una obsesión? Añadido a eso, se le recomienda analizar su momento espiritual e intentar hacer contacto con su ángel De la guarda. Rece para que un mensaje divino llegue a usted.

Número: 2874

Virgo

Es momento de cosecha. Si ha hecho las cosas bien, tendrá satisfacción y tranquilidad en su conciencia, mas si es el caso contario, llegarán las consecuencias pronto. Adicional a esto, algo relacionado con el amor se activará.

Número: 0577

Libra

Habrá una semana productiva en el apartado económico, pues fluirá el dinero para estabilizar su situación. Igualmente, si está pensando en comprar, vender o algo relacionado a finca raíz, le traerá excelentes resultados.

Número: 1234

Escorpio

Mucho cuidado con enemigos ocultos. Tiene gente a su alrededor que le tiene mucha envidia e intentará entorpecer su trabajo. Cuide esos documentos o procesos que tiene pendientes o que le pueden poner en una mala posición.

Número: 2104

Sagitario

Semana interesante en el apartado económico; preste atención a las oportunidades que se le aparecerán. De igual forma, habrán unas energías negativas que le rodeen, mas no deberá prestarles atención.

Número: 4099

Capricornio

La estrella de la suerte le sonríe. Durante esta semana, lo que se proponga de la mano de este arcano se le dará satisfactoriamente. Eso sí, tendrá que trabajar arduamente para mantener el brillo de esta estrella.

Número: 5814

Acuario

Tiene una bendición para los juegos de azar, esté pendiente si quiere arriesgarse o aprovechar una oportunidad de este estilo. De igual forma, si tiene en vilo un proceso o papel de viaje, lo podrá lograr.

Número: 8863

Piscis

Todo lo relacionado con iniciar o emprender algo, le irá bien. También tenga cuidado con riñas o conflictos que se le puedan presentar. Evítelos, le será de mayor utilidad.

Número: 0455