Hombres armados le quitaron la vida a ‘Cristobita’ en Altos del Rosario, Bolívar

Las balas acabaron con el momento de esparcimiento que se vivía en un billar del municipio de Altos del Rosario, sur de Bolívar. La víctima, esta vez, fue un hombre a quien cariñosamente apodaban ‘Cristobita’.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cuentan testigos que en medio de la música, cervezas, tacos y bolas, dos sujetos en motocicleta se acercaron al establecimiento, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y sin mediar palabras acabó con la vida del ahora difunto.

En medio de la confusión, algunos testigos intentaron prestar los primeros auxilios, pero las heridas fueron certeras. Por ahora, no hay un reporte oficial de las autoridades sobre este caso, y se supo que los responsables huyeron del pueblo con rumbo desconocido. La hipótesis que más toma fuerza es la de un posible ajuste de cuentas.