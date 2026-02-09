El poder de la gratitud: Libro de Sofía Spaggiari que comparte herramientas para transformar la vida
El poder de la gratitud es el libro de Sofía Spaggiari en el que comparte herramientas para transformar la vida. Luego de estar en estado de coma debido a un episodio de salud, encontró en la gratitud un estilo de vida que quiere compartir con el mundo.
24:46
