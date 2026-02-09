En ArmoníaEn Armonía

Programas

El poder de la gratitud: Libro de Sofía Spaggiari que comparte herramientas para transformar la vida

El poder de la gratitud es el libro de Sofía Spaggiari en el que comparte herramientas para transformar la vida. Luego de estar en estado de coma debido a un episodio de salud, encontró en la gratitud un estilo de vida que quiere compartir con el mundo.

El poder de la gratitud: Libro de Sofía Spaggiari que comparte herramientas para transformar la vida

El poder de la gratitud: Libro de Sofía Spaggiari que comparte herramientas para transformar la vida

24:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El miedo a ser visto: la clave para romper las cadenas sociales y reconectar con nuestra esencia. imagen vía Getty Images

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad