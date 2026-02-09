En ArmoníaEn Armonía

¿Cómo vivir en equilibrio cuando el mundo presenta desafíos que generan caos?

¿Cómo vivir en equilibrio cuando el mundo afuera nos presenta tantos desafíos que muchas veces nos generan caos? ¿Cómo entender el balance de la vida? Marcelo Bulk, director de Brahma Kumaris en Colombia, una organización espiritual sin fines de lucro, nos comparte herramientas que nos pueden ayudar en ese proceso. 

23:51

Equilibrio / Getty Images

