Cayó hombre con ‘Narcopapas’ tras operativo en carreteras de Bolívar

En un claro ejemplo de cómo las estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes buscan diariamente nuevas modalidades para engañar a las autoridades, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, logró en las últimas horas la captura de un presunto delincuente que se movilizaba en un vehículo de servicio público por la vía San Onofre – Cartagena.

Durante un procedimiento de registro y control, los uniformados supuestamente hallaron al interior de un paquete de papas fritas una bolsa plástica transparente que contenía 375,5 dosis de base de coca, listas para su comercialización, con un avalúo aproximado de $1.050.000.

El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

“Seguimos cerrándole el paso al narcotráfico en las vías del departamento. Estos resultados demuestran que, pese a las modalidades utilizadas por los delincuentes para evadir los controles, nuestros policías mantienen una labor constante y comprometida para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.