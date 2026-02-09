Cartagena articula todo su apoyo frente a inundaciones en Montería

Tal y como lo anunció el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, este domingo se inició todo el proceso de articulación distrital de recepción y traslado de ayudas humanitarias, además de atención veterinaria a animales afectados, tras las fuertes inundaciones que afectan a la ciudad de Montería, Córdoba.

En medio de la emergencia, frente a la cual el alcalde Dumek Turbay solicitó, desde Cartagena, acciones de apoyo a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), el mandatario distrital se refirió a las primeras gestiones desplegadas.

“Tal y como lo anunciamos anoche, va en camino hacia la capital de Córdoba un camión de la OAGRD, con ayuda humanitaria, que contiene frazadas, alimentos no perecederos y colchones. De igual forma, nuestra Umata se une con los siguientes servicios para la atención y protección de animales: Unidad Móvil Médica, ambulancias equipadas, unidad de rescate equina, con la participación de 10 veterinarios y cuatro auxiliares veterinarios”, informó Turbay Paz.

El alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, anunció que el Distrito también acudirá a la solidaridad de los cartageneros a través de un punto de acopio en el que se recibirán elementos esenciales frente a la contingencia, con indicaciones divulgadas a través de los canales institucionales.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, dio a conocer que, como parte del apoyo integral, la misión también transportará más de seis toneladas de alimentos destinados a perros, gatos, cerdos, caballos y aves, con el objetivo de mitigar los efectos de la emergencia.