Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Cartagena articula todo su apoyo frente a inundaciones en Montería

El Distrito también acudirá a la solidaridad de los cartageneros a través de un punto de acopio en el que se recibirán elementos esenciales frente a la contingencia

Cartagena articula todo su apoyo frente a inundaciones en Montería

Cartagena articula todo su apoyo frente a inundaciones en Montería

Tal y como lo anunció el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, este domingo se inició todo el proceso de articulación distrital de recepción y traslado de ayudas humanitarias, además de atención veterinaria a animales afectados, tras las fuertes inundaciones que afectan a la ciudad de Montería, Córdoba.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En medio de la emergencia, frente a la cual el alcalde Dumek Turbay solicitó, desde Cartagena, acciones de apoyo a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) y la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), el mandatario distrital se refirió a las primeras gestiones desplegadas.

“Tal y como lo anunciamos anoche, va en camino hacia la capital de Córdoba un camión de la OAGRD, con ayuda humanitaria, que contiene frazadas, alimentos no perecederos y colchones. De igual forma, nuestra Umata se une con los siguientes servicios para la atención y protección de animales: Unidad Móvil Médica, ambulancias equipadas, unidad de rescate equina, con la participación de 10 veterinarios y cuatro auxiliares veterinarios”, informó Turbay Paz.

El alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, anunció que el Distrito también acudirá a la solidaridad de los cartageneros a través de un punto de acopio en el que se recibirán elementos esenciales frente a la contingencia, con indicaciones divulgadas a través de los canales institucionales.

El director de la Umata, Adolfo Pérez, dio a conocer que, como parte del apoyo integral, la misión también transportará más de seis toneladas de alimentos destinados a perros, gatos, cerdos, caballos y aves, con el objetivo de mitigar los efectos de la emergencia.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad