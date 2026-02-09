Capturado delincuente que asaltó a Gregoria Gómez, atleta y ex reina de la Independencia

Tras exponer en redes sociales su tristeza tras ser víctima de un acto de inseguridad, en el que le hurtaron su celular y le causaron lesiones en su rodilla en el Mercado de Bazurto, la reconocida atleta bolivarense Gregoria Gómez Pérez, deportista conocida como “la Gacela Negra” y exreina del Reinado de la Independencia de Cartagena 2016-2017, solicitó el respaldo del alcalde Dumek Turbay para revertir ese lamentable suceso.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por ello, desde un primer momento, el alcalde de Cartagena solicitó a Bruno Hernández, secretario del Interior y de Convivencia Ciudadana, para que junto a la Policía Metropolitana liderara la investigación que dio como resultado un fuerte operativo en el barrio La Esperanza, en el que se recuperó el celular hurtado a la ‘Gacela Negra’.

Cabe recordar que Gregoria Gómez fue atacada cuando se dirigía a entrenar; y en medio del forcejeo con el delincuente fue lastimada. De tal manera que el alcalde Dumek Turbay, a través del Departamento Administrativo Distrital de Salud de Cartagena (Dadis), le dio un parte de tranquilidad al garantizarle a la atleta que accederá a resonancias magnéticas y todo tipo de exámenes médicos que descarten lesiones graves que afecten su carrera deportiva.

“Gregoria no está sola y vamos a acompañarla en este momento clave posterior a un evento traumático. Y en caso tal tenga lesiones, le he dicho al doctor Rafael Navarro (director del Dadis) que nos encargaremos de todas las fisioterapias y operaciones que sean necesarias para que Gregoria siga entrenando y vuelva a correr en el menor tiempo posible; y así siga representando a Cartagena de la forma tan honrosa y destacada como siempre lo ha hecho”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “A la mujer en Cartagena no se le toca. Por eso le pedí al secretario Bruno Hernández que luego del operativo de captura, de inmediato se apersone de las denuncias y de todo el proceso penal para que le caiga todo el peso de la ley al presunto responsable. Uno como gobernante, padre de familia, esposo, tío y hermano no quisiera que estas cosas pasaran en Cartagena; pero lo que sí tenemos total control es en no escatimar esfuerzos contra la impunidad y para dar ejemplos que hagan que salvajes como estos se la piensen dos veces en el momento previo de lastimar a una mujer”.

“Desde un primer momento, y por instrucción del alcalde Dumek Turbay, nos dimos a la tarea de recuperar las pertenencias de Gregoria; por lo que queremos darle las gracias a la Policía Nacional por su rápida reacción para dar captura a los presuntos delincuentes”, afirmó Bruno Hernández, secretario del Interior, desde el CAI de La Quinta, en compañía de Gregoria Gómez.

Por su parte, la atleta manifestó: “Doy gracias a Dios y la rápida respuesta de la administración, en cabeza de nuestro alcalde mayor Dumek Turbay, pude recuperar mi celular. Espero que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar más”.

Con respecto al presunto atracador, la Policía informó que será investigado, en los parámetros legales de un proceso de judicialización, para definir su responsabilidad o por qué tenía en su poder el celular hurtado.

Gregoria Gómez es una de las atletas más reconocidas de la región. Fue integrante de la Selección Bolívar de atletismo en la modalidad de salto con vallas y ganó dos medallas de plata y de bronce que en el campeonato Grand Prix Suramericano en Bolivia; una medalla de oro que en el Campeonato Nacional de Menores en Turbo (Antioquia), una medalla de oro en Campeonato Nacional Interclubes de Cartagena y una medalla de bronce del Grand Prix Suramericano de Cartagena.

Además, fue reina de la Independencia de Cartagena en 2016 y 2017 y actualmente tiene una promisoria carrera en el modelaje y la actuación.