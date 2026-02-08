Prohibido el embarque y desembarque de pasajeros en Playa Blanca en Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias informa a la ciudadanía, al sector turístico y a los visitantes que, de acuerdo con los reportes técnicos oficiales emitidos por la Capitanía de Puerto de Cartagena, se mantienen condiciones meteorológicas y meteomarinas que no son seguras para la realización de maniobras de embarque y desembarque de pasajeros en el sector de Playa Blanca.

Aunque actualmente se encuentra izada la bandera amarilla, la Autoridad Marítima ha determinado que el oleaje, los vientos y el mar de fondo continúan representando un riesgo para la seguridad y la vida humana en el mar, especialmente en zonas expuestas como Playa Blanca. En ese sentido, y en estricto cumplimiento de las normas de seguridad marítima, se ha ordenado la prohibición inmediata del embarque y desembarque de pasajeros en este sector, medida que estará vigente hasta que las condiciones permitan una operación segura.

Desde la Secretaría de Turismo se hace un llamado a los capitanes, operadores turísticos y prestadores de servicios náuticos a acatar esta disposición, extremar las medidas de seguridad, mantener vigilancia permanente de las condiciones meteomarinas y atender de manera estricta las instrucciones impartidas por la Capitanía de Puerto, así como las comunicaciones a través de los canales oficiales de navegación.

Esta medida preventiva tiene como único propósito proteger la integridad de residentes, turistas nacionales e internacionales, trabajadores del sector y comunidades locales, priorizando siempre la seguridad por encima de cualquier actividad turística o recreativa.

La Administración Distrital, en articulación con la Capitanía de Puerto de Cartagena y las autoridades competentes, continuará realizando monitoreo permanente de las condiciones del mar y mantendrá informada oportunamente a la ciudadanía sobre cualquier actualización o levantamiento de la medida, una vez se restablezcan las condiciones seguras para la navegación y las operaciones turísticas.