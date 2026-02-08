Hospital San Jerónimo de Montería con atención limitada debido a emergencia por inundaciones

Montería

El Hospital San Jerónimo de Montería anunció que su capacidad de atención se ha visto afectada debido a la emergencia ambiental que golpea al departamento de Córdoba.

La institución, que presta servicio no solo a Cordoba sino a pacientes del Urabá antioqueño, Bajo Cauca y Sur de Bolivar, explicó que parte de su personal, residente en la margen izquierda del rio Sinú enfrenta dificultades para llegar al centro asistencial, mientras otros colaboradores también resultaron afectados por las inundaciones.

Esta situación ha generado retrasos en algunos servicios, especialmente en los de alta demanda, y el hospital pide comprensión a la comunidad mientras logran reorganizar turnos y reforzar áreas críticas.

Las autoridades de salud insisten en que la ciudadanía solo acuda a urgencias cuando sea estrictamente necesario.

El centro asistencial informó que continúa operando y que su personal permanece comprometido para garantizar la atención, pese a las dificultades derivadas de la temporada de lluvias.