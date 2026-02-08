Detienen en Colombia a dos líderes de la banda ‘La Empresa’, requeridos por Chile

Se trata de Disney Stiven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, detenidos en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca, mediante notificación roja de Interpol, según confirmó este domingo el Ministerio de Defensa de Colombia.

«Ambos serían cabecillas criminales de ‘La Empresa’, una organización criminal transnacional dedicada al "gota a gota" (préstamos ilegales) en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal», agregó el ministro Pedro Sánchez Suárez.

Más detalles

Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas afecta de manera directa a comerciantes y ciudadanos vulnerables, quienes terminan sometidos a presiones violentas cuando no pueden cumplir con los plazos impuestos por la organización.

Tras la captura, el ministro de Defensa aseguró que Colombia no será refugio para organizaciones criminales transnacionales y reiteró el compromiso del Gobierno de trabajar de manera coordinada con otros países para combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía.