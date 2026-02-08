Desapareció bañista en playas de El Laguito en Cartagena

Como Samuel Peñates Cortina, fue identificado el joven cartagenero que desapareció mientras se bañaba en el mar junto con amigos en las playas de El Laguito.

Según el reporte de las autoridades, el joven de 21 años de edad, se encontraba nadando cerca al Hotel Hilton cuando fue arrastrado por la corriente con una amiga.

El salvavidas de la zona reaccionó a tiempo al ver a la pareja luchar contra la corriente logrando sacar a la joven pero Peñates Cortina se perdió en el agua.

Guardacostas de Cartagena lleva a cabo las labores de búsqueda sin un resultado positivo porque las condiciones de viento y oleaje han dificultado el barrido de la zona.

Samuel Peñates es chef, egresado del Colegio Moderno del Norte de Umayor.