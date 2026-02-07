Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias de la Policía llega a Córdoba para reforzar rescates

Sincelejo

La emergencia por las inundaciones en Córdoba llevó al Gobierno Nacional a enviar un nuevo contingente de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias, Ponalsar, para reforzar las labores de rescate y evacuación que avanzan en zonas urbanas y rurales del departamento.

El gobernador Erasmo Zuleta confirmó la llegada del grupo especializado, integrado por hombres y mujeres entrenados para operar en emergencias por desbordamientos, rescates en agua y atención de personas en riesgo.

El equipo se suma al personal que ya estaba en terreno y que trabaja desde hace varios días en 23 municipios afectados por la creciente de ríos y quebradas.

Según la información entregada por la Gobernación de Córdoba, el despliegue comenzó con seis unidades como equipo de avanzada. Tras la evaluación de necesidades, se enviaron 20 uniformados adicionales que arribaron en un vuelo de la Policía Nacional.

El mayor Eduardo Gamboa, subcomandante de Ponalsar, explicó que las labores actuales se concentran en evacuaciones de familias, traslado de enseres y acompañamiento a hogares que necesitan sacar animales en riesgo por el aumento del agua.

Estas acciones se coordinan con la Seccional de Carabineros, el Modelo de Vigilancia por Cuadrantes y otras especialidades de la Policía.

La presencia de Ponalsar se convierte en un respaldo clave para las comunidades que hoy enfrentan calles convertidas en ríos, viviendas afectadas y zonas rurales aisladas.

Entre tanto, el Puesto de Mando Unificado sigue articulando todo el soporte logístico, operativo y humanitario en el departamento.