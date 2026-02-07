Un ‘like’ en redes ya puede terminar en divorcio, según tribunal

Las redes sociales siguen tomando fuerza en el día a día de millones de usuarios de las diferentes plataformas, que al paso del tiempo, actualizan sus funciones y herramientas generando más cercanía entre las personas sin importar la distancia física que exista.

Seguramente, muchos han pasado por el incómodo momento de ver “me gustas” que generan celos o desacuerdos entre parejas, hecho que para muchos, es catalogado, incluso, como una infidelidad.

No obstante, hay quienes lo notan como algo normal y poco significativo en sus vidas. Sin embargo, ante la popularidad y el constante uso de redes, para nadie es un secreto que esto está generando muchas reacciones a nivel mundial, pues un “me gusta” podría significar mucho más de lo que se cree.

Un ‘like’ podría terminar en divorcio

Un tribunal, en Turquía, determinó que dar like constantemente a las publicaciones de otras mujeres u hombres puede ser utilizado como prueba legal en un proceso de divorcio.

Según explicó, este hecho puede “socavar la confianza conyugal”, lo que terminaría en la decisión de acabar con el matrimonio o la relación.

Esto, luego de que en la ciudad de Kayseri, una pareja solicitara el divorcio y el tribunal estableciera que el hombre fue el que tuvo más responsabilidad en la ruptura.

Los motivos de la mujer para pedir el divorcio, de acuerdo con medios internacionales, fueron el menosprecio de parte de su pareja, no recibir apoyo financiero y haber encontrado varias interacciones de su pareja con otras mujeres en redes sociales.

Sin embargo, el fallo emitido por el tribunal aclara que “no todos los likes son un problema”.

¿Cuándo podrían terminar en divorcio?

Likes constantes en el mismo perfil.

Likes con alguna intención de “llamar la atención”.

No tener en cuenta los límites emocionales de la pareja o las inseguridades que podría generar.

Siendo así, en ese caso en específico, el tribunal concedió el divorcio y le ordenó al hombre dar 30,000 liras turcas por daño material, 30.000 liras por daño material y 1.000 liras mensuales de pensión alimenticia.

Finalmente, enfatizó en que no es que no se puedan dar likes o reaccionar a distintos posts, sino que el comportamiento digital también cuenta a la hora de presentar las pruebas del divorcio.