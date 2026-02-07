TransCaribe socializó tarifa para 2026 con estudiantes de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena y TransCaribe continúan adelante con las mesas de trabajo con los representantes de los estudiantes universitarios de la ciudad. En esta ocasión, junto a representantes estudiantiles de la Universidad de Cartagena, Universidad de San Buenaventura, Universidad Libre, se socializó el informe técnico-financiero del sistema de transporte masivo, por el cual se determinó la tarifa al usuario para el 2026, y se expusieron los avances en la implementación de la tarifa diferencial para estudiantes.

El Secretario de Hacienda Distrital, Haroldo Fortich, quien funge como alcalde encargado de Cartagena, explicó que el encuentro hizo parte de los compromisos adquiridos por la administración distrital con la comunidad estudiantil.

“Hoy aquí cumpliendo el compromiso de nuestro alcalde Dumek Turbay estuvimos en mesa de trabajo con los estudiantes, donde se les brindó todo el informe técnico financiero del comportamiento de TransCaribe, en lo que cuesta rodar cada bus en la ciudad de Cartagena”, señaló Fortich.

El funcionario también ratificó el compromiso del Distrito frente al beneficio tarifario: “Queda ratificado a los estudiantes: se les va a hacer un descuento de mil pesos por cada uno, ellos pagarían dos mil novecientos pesos, cuando se implemente esta tarifa diferencial”.

Durante la jornada, TransCaribe presentó la estructura de la tarifa del sistema y los factores que inciden en su cálculo, con el objetivo de fortalecer la comprensión ciudadana sobre el funcionamiento del servicio.

La gerente general de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez, indicó que la reunión permitió verificar el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos con el movimiento estudiantil.

Barrios explicó que la tarifa del sistema responde a disposiciones normativas y contractuales. “Dichos valores no son producto de una decisión arbitraria de la administración, son producto de la aplicación de unas fórmulas que hacen parte de normas nacionales y de los contratos de concesión”, insistió.

Asimismo, confirmó que la administración distrital ya trabaja en la implementación del beneficio para estudiantes.

“Ya estamos como administración trabajando en la implementación de la tarifa diferencial hacia los estudiantes. Es un trabajo que se está haciendo entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Participación y Desarrollo y TransCaribe”.

La gerente agregó que actualmente se adelanta la identificación de la población beneficiaria y la definición de los recursos necesarios, así como la preparación de los instrumentos normativos para su aplicación.

“Lo primero que debemos hacer es el proyecto de acuerdo que se va a presentar en las sesiones ordinarias del Concejo Distrital donde se reglamentará la implementación de la tarifa diferencial”, sostuvo.

Desde la representación estudiantil, Aymer Alejandro Alvarado Lozano, representante ante el Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, destacó la importancia del espacio de diálogo.

“La principal conclusión de este espacio es que tenemos conocimiento claro de cómo funciona la tarifa del usuario de TransCaribe, y que el alcalde Dumek Turbay, por medio de su alcalde encargado, hoy nos ratifica su compromiso de una tarifa diferencial”, manifestó.

El líder estudiantil agregó que este avance es resultado de un proceso de diálogo sostenido durante varios años. “Este es el resultado de una lucha histórica. Venimos hace más de cuatro años participando de estas mesas de construcción”.

Por su parte, Luisa Fernanda Pájaro Castellar, representante estudiantil de la Universidad de San Buenaventura, resaltó el carácter pedagógico de la reunión.

“Agradecemos a la Alcaldía de Cartagena y a la gerencia de TransCaribe por facilitarnos este espacio de aprendizaje y construcción colectiva. Nos alegra conocer que vamos a obtener una tarifa diferencial para los estudiantes”, expresó.

La Administración Distrital continuará desarrollando mesas de trabajo con distintos sectores sociales para garantizar la implementación técnica, financiera y normativa de la tarifa diferencial, dirigida a estudiantes de educación secundaria, media y superior del Distrito.

La Alcaldía de Cartagena y TransCaribe reiteraron a los estudiantes su disposición de mantener canales de diálogo abiertos con la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad del sistema y mejorar el acceso al transporte público para la población estudiantil.