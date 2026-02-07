Rescatan a madre y dos menores en zona rural de Necoclí tras emergencia por lluvias en Urabá

Rescate de una familia en medio de las emergencias por las lluvias en Necoclí, Antioquia. Foto: Cortesía.

Necoclí, Antioquia

En medio de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias en el Urabá antioqueño, organismos de socorro rescataron a una madre y sus dos hijos en la vereda Algodón Abajo, zona rural del municipio de Necoclí.

Según informó la Gobernación de Antioquia, el rescate se realizó luego de que las autoridades fueran alertadas sobre una familia que permanecía aislada al otro lado del río. Los dos menores, uno de ellos un bebé de ocho meses, presentaban un cuadro febril desde hacía más de tres días.

La operación se llevó a cabo en horas de la noche, cuando un equipo enviado desde el casco urbano, junto con personal de la Secretaría de Salud, Defensa Civil, Bomberos y el equipo de rescate Garza, logró ingresar al sector y evacuar a la familia mediante un sistema de cuerdas.

Desde el Hospital San Sebastián de Urabá informaron que la madre y uno de los menores se encuentran en buen estado de salud, mientras que el bebé permanece bajo observación médica con tratamiento por una dificultad respiratoria.

Entrega de ayudas humanitarias

El gobernador de Antioquia agradeció el apoyo de la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, los organismos de respuesta y los voluntarios que continúan atendiendo la emergencia en la subregión. Además, reiteró que las labores humanitarias no se detendrán.

“Insistimos y persistimos en llegar a las zonas rurales de San Juan, San Pedro, Necoclí y Arboletes para seguir entregando ayuda humanitaria de emergencia”, concluyó Rendón.

Las autoridades mantienen activos los operativos de atención y monitoreo ante el riesgo que persiste en varias comunidades rurales por el aumento de las lluvias.