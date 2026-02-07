Habilitan dos coliseos como refugio para familias afectadas por las emergencias en Montería

Montería

La emergencia por las inundaciones en Montería obligó a habilitar nuevos espacios para atender a las familias que han tenido que salir de sus viviendas por el aumento del nivel del río Sinú y las fuertes lluvias que siguen afectando a Córdoba.

En medio del Puesto de Mando Unificado que sesiona desde la madrugada, el gobernador Erasmo Zuleta anunció la apertura del Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz como alojamiento temporal.

El mandatario también confirmó que el coliseo “Happy” Lora quedó desde anoche a disposición de la Alcaldía para recibir a más personas afectadas.

Según la Gobernación de Córdoba, el PMU permanece activo las 24 horas ante el pronóstico de nuevas lluvias del fin de semana y trabaja con las alcaldías, organismos de socorro y entidades del sistema de gestión del riesgo para responder a las emergencias que ya se registran en varios municipios.

El departamento enfrenta un escenario complicado por un evento climático atípico que ha generado lluvias persistentes, crecientes súbitas y desbordamientos, lo que llevó a declarar la calamidad pública y a mantener desplegados equipos técnicos y operativos en los puntos críticos.

Las autoridades continúan realizando la caracterización de daños, entregando ayudas humanitarias y movilizando maquinaria amarilla para intervenir zonas con afectaciones severas, mientras más familias siguen llegando a los refugios habilitados.