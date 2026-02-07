Expresidentes del Grupo IDEA exigen liberación “incondicional” de presos políticos en Venezuela

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), compuesta por exjefes de Estado de la región, publicó un comunicado en el que reclama que se otorgue la libertad plena a detenidos tanto civiles como militares que consideran presos políticos en Venezuela, sin condiciones ni exclusiones. Los firmantes también urgieron a eliminar las normas legales que, a su juicio, han servido para justificar detenciones arbitrarias y vulnerar derechos fundamentales.

En la declaración, los expresidentes expresaron su preocupación por un proyecto de ley de amnistía que actualmente se discute en la Asamblea Nacional venezolana, advirtiendo que podría discriminar a algunas víctimas al definir quiénes serían beneficiarios del indulto y quiénes quedarían fuera de su alcance.

El pronunciamiento de IDEA se produce mientras diferentes fuentes reportan cifras dispares sobre las excarcelaciones en Venezuela desde enero: la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, asegura que al menos 391 presos políticos han sido liberados desde el 8 de enero, mientras que el gobierno encargado afirma que se han liberado 895 personas desde diciembre de 2025, aunque sin publicar listas verificables. Por su parte, la ONG Foro Penal calcula que existen 687 presos políticos en el país, aunque el Ejecutivo niega que se trate de detenciones por motivos políticos y sostiene que los encarcelados cometieron delitos comunes.