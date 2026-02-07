Dotación tecnológica para la Red Distrital de Bibliotecas de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), realizó la entrega de una dotación de elementos tecnológicos a la Red Distrital de Bibliotecas de la ciudad, una acción estratégica orientada a fortalecer los servicios bibliotecarios y culturales que se prestan en los distintos barrios y corregimientos de la ciudad.

Entre los equipos entregados se encuentran 17 impresoras multifuncionales, 8 equipos portátiles, 17 cabinas de sonido con parales y micrófonos inalámbricos, 13 videoproyectores y 19 telones manuales para proyección, herramientas que fortalecerán la oferta de servicios y la realización de actividades en cada biblioteca.

Esta dotación permitirá mejorar las condiciones técnicas y operativas de las bibliotecas públicas, ampliando sus capacidades para el desarrollo de actividades educativas, culturales y comunitarias, y reafirmando su papel como espacios fundamentales de acceso al conocimiento, la lectura, la cultura y la participación ciudadana.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó que “esta es una apuesta clara por el fortalecimiento de nuestras bibliotecas públicas, que son espacios clave para la formación, el encuentro y la transformación social. Seguimos trabajando para que la cultura y el conocimiento lleguen a todos los rincones de Cartagena con mejores herramientas y mayores oportunidades”.

Adicionalmente, se hizo entrega del libro “Cartagena de Indias, una ciudad abierta al mundo”, de Alfonso Múnera, un ejemplar destinado a cada biblioteca de la Red, como aporte al fortalecimiento del patrimonio bibliográfico y a la promoción de la memoria histórica de la ciudad. Los ejemplares fueron entregados a los coordinadores de cada biblioteca por Raimundo Angulo, quien expresó la necesidad de continuar articulando el Reinado Nacional de la Belleza con los procesos históricos y culturales que se realizan en la ciudad.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, señaló que “avanzamos en el fortalecimiento integral de la Red Distrital de Bibliotecas, mejorando los servicios que se prestan a la ciudadanía y creando condiciones más adecuadas para el trabajo de los bibliotecarios y para el disfrute de las comunidades”.

Apertura oficial de las bibliotecas

Desde el IPCC se informó que el próximo 5 de febrero se realizará la apertura oficial de las bibliotecas, las cuales ya se encuentran listas para recibir a niños y niñas, jóvenes, adultos mayores y a la comunidad en general, con una programación diversa y servicios fortalecidos para el año 2026.

De cara al 2026, la Red Distrital de Bibliotecas continuará su proceso de fortalecimiento con la implementación de extensiones bibliotecarias en nuevos escenarios de la ciudad, la continuidad del plan de etnobibliotecas y el impulso de los procesos culturales, educativos y comunitarios que se desarrollan en beneficio de los cartageneros como “Formar para transformar”, proceso de formación en áreas artísticas este primer semestre.

Asimismo, se pondrá en marcha un plan de capacitaciones para los bibliotecarios, enfocado en el fortalecimiento de sus habilidades blandas y comunicacionales, y en la mejora continua del servicio.

Avances en infraestructura bibliotecaria

Durante este año también finalizarán las intervenciones de obras menores en varias bibliotecas de la ciudad, una inversión superior a los 778.900 millones de pesos, orientadas a mejorar las condiciones físicas y funcionales de estos espacios, garantizando entornos más adecuados, seguros y dignos para el desarrollo de actividades culturales, educativas y comunitarias al servicio de la ciudadanía.