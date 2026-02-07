Así quedó el tarjetón electoral de consultas presidenciales interpartidistas del próximo 8 de marzo
Serán tres: La Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y El Frente por la Vida.
Este viernes, 6 de febrero, la Registraduría Nacional presentó el tarjetón electoral de las consultas presidenciales interpartidistas del próximo 8 de marzo.
Noticia en desarrollo.