Así quedó el tarjetón electoral de consultas presidenciales interpartidistas del próximo 8 de marzo

Serán tres: La Consulta de las Soluciones, La Gran Consulta por Colombia y El Frente por la Vida.

Así quedó tarjetón electoral de las consultas presidenciales interpartidistas del próximo 8 de marzo. Fotos: Getty Images y suministrada.

Este viernes, 6 de febrero, la Registraduría Nacional presentó el tarjetón electoral de las consultas presidenciales interpartidistas del próximo 8 de marzo.

Noticia en desarrollo.

Así quedó el tarjetón:

Así quedó tarjetón electoral de las consultas presidenciales interpartidistas del próximo 8 de marzo. Foto: Caracol Radio.

