+VIDA Barú interviene más de 1.600 m² para mejorar la experiencia turística en Barú

Para la ejecución de estas obras se priorizó la contratación de mano de obra local

Foto: Alcaldía de Cartagena.

La transformación de las comunidades de Ararca y Santa Ana ya es una realidad. +VIDA Barú intervino de manera artística y técnica 1.641 metros cuadrados para fortalecer la experiencia turística, potenciar las capacidades locales y promover la sostenibilidad del territorio. Estas acciones han permitido mejorar puntos estratégicos de las rutas ecoturísticas y espacios comunitarios fundamentales para el turismo en la isla.

Gracias a la articulación entre la Secretaría de Turismo de Cartagena, Fundación Santo Domingo, Fundación Decameron, Grupo Argos y su fundación y PEI Asset Management, se desarrolló +VIDA Barú, el proyecto se consolidó como una estrategia integral para fortalecer la competitividad turística del territorio mediante el turismo comunitario, la identidad cultural y la sostenibilidad ambiental.

“El turismo comunitario es hoy una de las grandes fortalezas de Cartagena como destino de talla internacional. con este trabajo articulado demostramos que es posible crecer, competir y proyectarnos al mundo sin perder la esencia de nuestros territorios ni el protagonismo de sus comunidades. Apostarle a este modelo significa generar desarrollo local, preservar la identidad cultural y construir experiencias auténticas que el viajero global valora y busca cada vez más. Barú es ejemplo de cómo el turismo, cuando se hace con la gente y para la gente, se convierte en una verdadera herramienta de transformación y sostenibilidad para la ciudad y el país”, expresó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

A su vez, Álvaro González, director regional Cartagena, Bolívar de la Fundación Santo Domingo, afirmó que: “este proyecto demuestra el poder de las alianzas, cuando sector público, privado y comunidades se articulan, es posible elevar la experiencia turística sin perder la identidad del territorio. En Barú estamos apostándole a un turismo comunitario competitivo, que genera ingresos locales, promueve la inclusión productiva y protege el entorno cultural y ambiental”.

Intervenciones con enfoque integral

El proyecto se desarrolló a partir de tres componentes: técnico, artístico y turístico – formativo. El componente técnico incluyó intervenciones en puntos clave de las rutas ecoturísticas, como la Casa del Pescador, la adecuación del muelle artesanal, el acceso vehicular y el vivero del manglar en Ararca; así como la ornamentación de la plaza principal, la instalación de señalética, la construcción de muelles artesanales y la restauración de pintura en Santa Ana.

Para la ejecución de estas obras se priorizó la contratación de mano de obra local, promoviendo la generación de ingresos y el fortalecimiento de capacidades dentro de las comunidades.

En el componente artístico y a través de procesos de muralismo y co-creación comunitaria, se desarrollaron talleres participativos y la elaboración de murales en espacios interiores y exteriores. Los artistas locales contratados plasmaron en sus obras elementos representativos de la identidad cultural, la historia y la riqueza natural del territorio.

A su vez, se realizaron procesos de formación dirigidos a las ofertas de turismo comunitario, enfocados en gestión financiera básica, prospección comercial y fortalecimiento de negocios turísticos, con el objetivo de mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad de las iniciativas locales.

“El turismo comunitario en la isla de Barú ayuda a fortalecer la oferta de un turismo responsable. Gracias a esta proyecto por creer en el desarrollo de la isla y su gente”, manifestó Juan Carlos Cuadro. Representante de Tuarisba

+VIDA Barú es un proyecto con sello de la alianza Impacto Colectivo Barú 2030 y se consolida como un motor para el desarrollo territorial, articulando esfuerzos públicos, privados y comunitarios para posicionar a Barú como un destino turístico sostenible, auténtico y con identidad propia.

