Cayó en Maríalabaja hombre requerido por presunto acceso carnal abusivo con menor de 14 años

En el marco de las acciones de protección a la niñez y adolescencia, la Policía Nacional en Bolívar, a través de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, materializó la captura por orden judicial de un presunto agresor sexual de 20 años, señalado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

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La diligencia se desarrolló en la calle Santander, sector Bajo, del municipio de Maríalabaja, en cumplimiento de la orden de captura N.° 0004 del 7 de mayo de 2025, emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de esa localidad.

Según la investigación adelantada bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, el hoy capturado presuntamente habría aprovechado la confianza depositada en él para transportar en motocicleta a una adolescente de 13 años y, en lugar de llevarla a su residencia, la habría conducido hasta su vivienda, donde al parecer ocurrieron los hechos que son materia de investigación.

Las autoridades indicaron que esta captura hace parte del compromiso institucional de proteger la integridad y los derechos de los menores de edad, así como de llevar ante la justicia a quienes sean requeridos por delitos sexuales.

“No escatimamos esfuerzos para ver tras las rejas a todos aquellos que arremetan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso seguimos invitando a los padres de familia a estar más pendientes de sus hijos y a actuar cuando noten comportamientos inusuales. El silencio, la soledad y el aislamiento social son algunas señales que podrían indicar que están siendo víctimas de acoso o abuso sexual”, dijo el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El presunto agresor sexual fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En audiencias preliminares no aceptó los cargos; sin embargo, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.