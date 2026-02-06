UdeC se destaca a nivel nacional en prevención y atención de violencias basadas en género

La Universidad de Cartagena reconoce que las violencias basadas en género representan un desafío permanente para la sociedad y las instituciones educativas que requieren de esfuerzos integrales para su abordaje. Por lo cual el seguimiento técnico del Ministerio de Educación Nacional constituye una oportunidad para revisar, ajustar y fortalecer de manera continua las políticas de prevención y atención en el sistema de educación superior.

Esto, a propósito del informe técnico del MEN fechado en abril de 2025, construido a partir de una matriz de evaluación compuesta por 71 variables, 39 categorías temáticas y 6 componentes, diseñada para medir el nivel de alineación de los protocolos institucionales con los lineamientos nacionales en materia de género.

De acuerdo con el informe, la Universidad de Cartagena presenta un alto nivel de cumplimiento, con cerca del 80 % de las variables evaluadas en un 100 %, y la mayoría del porcentaje restante entre el 70 % y el 80 %, resultados que la ubican por encima de la media nacional y departamental. Estas cifras representan avances significativos y oportunidades de mejora en la implementación de su protocolo institucional para la prevención, detección y atención de las violencias basadas en género, en el marco del seguimiento a la Resolución 14466 de 2022, que rige a todas las Instituciones de Educación Superior del país.

De manera destacada, el Ministerio reconoció un cumplimiento del 100 % en componentes clave como identificación, adopción, contenido, prevención, sanción, restauración y condiciones de calidad, evidenciando un trabajo institucional sólido en la estructuración y puesta en marcha de su política de género.

Unicartagena enfocó sus esfuerzos en el abordaje de las VBG-D desde el año 2022, a partir de la creación del Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género. Nuestro protocolo fue aprobado en 2023 mediante el Acuerdo 07, y desde entonces ha sido objeto de un proceso continuo de fortalecimiento. El informe del MEN resalta especialmente las acciones adelantadas en prevención y atención, dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo, a través de procesos de formación, espacios de sensibilización y rutas de atención definidas.

La Universidad cuenta con un equipo psicosocial interdisciplinario, integrado por profesionales en psicología, trabajo social y derecho, que brinda atención integral a los casos reportados. Asimismo, dispone de canales institucionales formales y activos para la recepción de denuncias, tanto virtuales como presenciales, articulados con el Observatorio para la Equidad y el Desarrollo con Enfoque de Género y con Bienestar Universitario.

El informe del MEN también identifica oportunidades de mejora, particularmente en los componentes de definición y detección temprana, hallazgos que la Universidad ha asumido como una hoja de ruta para seguir fortaleciendo sus capacidades institucionales, optimizar los mecanismos de identificación oportuna y mejorar los tiempos de respuesta.

Con este reconocimiento del MEN, la Universidad reafirma su compromiso con la construcción de entornos universitarios seguros, equitativos y respetuosos, desde la transparencia, la mejora continua y la responsabilidad institucional frente a un desafío que interpela a toda la sociedad.