Pelea entre bancos y servicios postales: encontraron fórmula pero la empresa 4-72 sería la traba

La pelea entre los bancos y los servicios postales como Supergiros y Efecty por un borrador del decreto del Ministerio de las TIC, que les daría nuevas funciones a los postales, ha tenido novedades.

6 AM W conoció que esta semana se han estado reuniendo Asopostal, encabezado por Juan Andrés Carreño, y Asobancaria, liderada por Jonathan Malagón, buscando soluciones y alternativas para aprovechar la red postal que tiene 52.000 puntos en 1.100 municipios, y así que los colombianos tengan un mejor servicio.

El asunto va así: a los postales ya no les suena mucho ofrecer el servicio de cuentas similares a las de ahorros, sino que quieren ampliar las corresponsalías y pedirle al Banco de la República que los corresponsales, que tienen licencia postal, puedan estar incluidos en Bre-B. Esto significa que una persona pueda mandar dinero de un Servientrega a través de Bre-B.

Así se acabaría el enfrentamiento entre los dos sectores, pues con esta fórmula con la que todos quedarían contentos.

Pero hay una piedra en el zapato y es 4-72, la empresa de mensajería pública, porque al Presidente Gustavo Petro sí le suena una muy buena oportunidad que los colombianos puedan tener una especie de cuenta de ahorros en 4-72.

Recordemos que el argumento de los banqueros es que eso sería un riesgo para los colombianos pues no se requeriría tener una licencia como la que tienen los bancos, que es más estricta.

La empresa pública entró en una reestructuración desde 2024 para continuar operando. El objetivo fue fortalecer sus operaciones y mejorar la calidad del servicio a nivel nacional e internacional.

¿En qué consisten los cambios para los servicios postales?

El borrador de decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) busca cambiar las reglas de los servicios de pago en Colombia. Con este podrían llevar a cabo actividades de captación de recursos mediante “cuentas postales”, es decir, permitiría a los operadores postales administrar recursos de los usuarios mediante cuentas similares a las de ahorro

Según el gremio de los bancos, esto se haría sin cumplir con requerimientos de orden técnico y legal que se le exigen al sector financiero.