Patrullajes a caballo buscan fortalecer seguridad en Arjona, Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, adelantó patrullajes preventivos a lomo de caballo en la vereda San Rafael de la Cruz, jurisdicción del municipio de Arjona, al norte de Bolívar, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia en las zonas rurales.

Esta actividad hace parte de las estrategias diferenciales implementadas por la institución para garantizar la presencia permanente del Estado en el campo, permitiendo llegar a sectores de difícil acceso y reforzar la confianza entre la comunidad campesina y la Policía Nacional.

Durante el recorrido, los uniformados sostuvieron encuentros directos con finqueros y habitantes del sector, escuchando sus inquietudes y brindando recomendaciones relacionadas con medidas de autoprotección, cuidado de sus predios y comunicación oportuna con las autoridades.

Estas acciones buscan prevenir hechos delictivos, proteger la vida y los bienes de los campesinos, así como fortalecer la corresponsabilidad ciudadana en la construcción de entornos seguros y tranquilos para quienes trabajan diariamente la tierra.

Al respecto, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Seguimos llevando nuestra capacidad institucional hasta las zonas más apartadas del departamento. El patrullaje rural es clave para escuchar a nuestros campesinos, ganaderos y agricultores anticiparnos a cualquier riesgo y trabajar unidos por la seguridad del territorio”.

La comunidad valoró positivamente la presencia policial. Don Manuel, campesino del sector, expresó: “Para nosotros es muy importante que la Policía llegue hasta las fincas. Eso nos da tranquilidad y nos hace sentir acompañados. Saber que no estamos solos en el campo es una gran ayuda”.

La Policía Nacional de los colombianos continuará desplegando este tipo de patrullajes rurales en el departamento de Bolívar, reafirmando su compromiso con la protección de la vida, el acompañamiento permanente a las comunidades campesinas y la construcción conjunta de un campo más seguro, donde la seguridad también se siembra y se cultiva junto a la gente.