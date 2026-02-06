Operación humanitaria llegará con ayudas a Montecristo y Arenal del Sur en Bolívar

Una operación humanitaria de gran escala avanza hacia los municipios de Montecristo y Arenal del Sur para atender la emergencia provocada por las intensas lluvias que mantienen bajo el agua amplios sectores del sur de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Más de 2.000 kits alimentarios, 500 kits de sábanas y cobijas, maquinaria amarilla, motobombas, equipos de conectividad satelital y personal operativo ya fueron despachados hacia las zonas afectadas.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, calificó la situación como crítica y sin precedentes recientes, señalando que “el 95 % del municipio de Montecristo se encuentra inundado, mientras que en el corregimiento de Regencia el nivel del agua alcanza los techos de las viviendas. Muchas familias permanecen refugiadas en instituciones educativas y zonas altas, a la espera de ayuda humanitaria”.

Las precipitaciones, que se prolongaron durante más de 10 horas continuas, generaron crecientes súbitas, desbordamientos de arroyos y el colapso de jarillones, dejando a cientos de familias damnificadas, pérdidas materiales significativas y vías rurales completamente intransitables.

“Estamos coordinando con organismos de socorro y autoridades municipales para garantizar que la ayuda llegue sin demoras. No vamos a dejar solas a estas comunidades en medio de esta emergencia”, afirmó el mandatario departamental.

Actualmente, varias zonas del sur del departamento permanecen incomunicadas. Un censo preliminar reporta más de 1.300 personas damnificadas, cifra que podría aumentar en las próximas horas mientras continúan las lluvias.

Ante la magnitud de la situación, la Gobernación de Bolívar activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) y puso en marcha dos líneas prioritarias de acción para responder a la crisis.

Atención directa a las familias damnificadas

Una misión humanitaria partirá hacia Montecristo y Arenal del Sur con ayudas consistentes en:

• 2.000 kits alimentarios

• 500 kits de sábanas y cobijas

• Kits de aseo y cocina

• Dos antenas de conectividad satelital para Montecristo y el corregimiento de Regencia

• Equipos técnicos y personal operativo, incluidos 10 Guardianes de Bolívar y un coordinador de emergencias

Funcionarios de las secretarías de Salud, Educación, Agricultura, Paz, la Oficina de la Mujer y Aguas de Bolívar harán parte del equipo encargado de brindar atención integral a las familias afectadas.

“La gente está refugiada en colegios y zonas altas; lo único que podemos hacer por ahora es esperar que disminuyan las lluvias para ingresar con toda la ayuda humanitaria”, expresó el gobernador.

Asimismo, la administración departamental solicitó al Ministerio de Educación autorización para que los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que no podrán entregarse en las instituciones educativas por la suspensión de clases, sean distribuidos directamente en las viviendas de los niños afectados.

Acciones para evitar que la emergencia se repita

De manera paralela a la asistencia humanitaria, se moviliza maquinaria amarilla, retroexcavadoras y motobombas para intervenir puntos críticos y reducir riesgos futuros.

Las acciones incluyen:

• Destaponamiento de quebradas

• Reconstrucción y refuerzo de jarillones

• Canalización de aguas represadas

El gobernador Arana explicó que la sedimentación del río Caribona, asociada a la minería ilegal, agrava la emergencia al impedir el flujo normal del agua.

“El río está sedimentado y no tiene por dónde correr el agua. El año pasado intentamos mitigar este riesgo, pero no fue posible solucionarlo completamente”, indicó.

Conectividad para familias incomunicadas

Ante la pérdida total de comunicación en varios sectores, se instalarán antenas satelitales que permitirán restablecer la conectividad y facilitar el contacto entre las familias afectadas y sus seres queridos.

Pronóstico complejo y temporada invernal atípica

Los reportes meteorológicos indican que las lluvias podrían extenderse hasta el 9 de febrero e incluso intensificarse por la llegada de un nuevo frente frío.

“Cuando esperábamos verano, enfrentamos una temporada invernal crónica, una de las más complejas de los últimos tiempos”, advirtió el mandatario.

Apoyo institucional y articulación

La Gobernación de Bolívar agradeció a Ecopetrol por su disposición inmediata para apoyar con ayudas humanitarias, destacando la importancia de la articulación interinstitucional para enfrentar la emergencia.

“Esperamos mitigar esta crisis y, sobre todo, acompañar a la gente que más nos necesita”, concluyó Arana Padauí.