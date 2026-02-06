Macanal avanza en infraestructura vial con construcción de placa huella

El municipio de Macanal, en Boyacá, continúa fortaleciendo su infraestructura rural mediante la construcción de vías en placa huella, una estrategia clave para mejorar la movilidad en zonas veredales y productivas. En los últimos dos años, la administración municipal ha logrado completar 26 tramos de placa huella, resultado de alianzas entre el sector público, la empresa privada y las comunidades.

La alcaldesa Leidy Patricia Cano —quien destacó el trabajo articulado— explicó que parte de las obras se ejecutaron mediante convenios con AES Colombia, la Alcaldía y la comunidad, logrando inicialmente ocho tramos y posteriormente otros ocho bajo el mismo modelo de cooperación. Este esquema de financiación compartida ha permitido optimizar recursos y acelerar la ejecución de proyectos.

De manera paralela, la Gobernación de Boyacá y el municipio desarrollan nuevos convenios para la construcción de más tramos de placa huella, mientras que en otros sectores la comunidad ha aportado mano de obra y la administración materiales de construcción. Este modelo de participación comunitaria ha sido clave para ampliar la cobertura de las obras en el territorio.

La administración municipal también anunció avances en un proyecto estratégico de conectividad: la pavimentación del acceso al municipio por la vía Cristo Rey, que conecta con la red vial nacional. La iniciativa ya cuenta con viabilidad técnica y se espera iniciar su ejecución en los próximos meses.

Además de la infraestructura vial, el municipio proyecta un programa de vivienda rural para 76 familias, con el objetivo de mejorar las condiciones de habitabilidad y consolidar el desarrollo social y económico de la región. Estas intervenciones buscan fortalecer la integración territorial y facilitar la movilidad de los habitantes del municipio.