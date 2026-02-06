Llaman a juicio a exfiscal que habría abusado sexualmente de una de sus subalternas en Vichada

Cárcel para taxista por presunto abuso sexual a una mujer en Puente Aranda. Foto: Getty Images( Thot )

Justicia

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exdirector seccional del departamento de Vichada, César Rojas Arias, quien al parecer habría abusado sexualmente de una de sus subalternas.

En ese sentido, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra Rojas Arias, como presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual.

“El exfuncionario durante casi nueve meses habría aprovechado su cargo y jerarquía en la entidad para asediar y perseguir de manera sistemática a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales con el único propósito de que accediera a sus pretensiones sexuales”, señaló la Fiscalía.

En este caso, se aplicó un enfoque que considera la perspectiva de género y la protección completa de la víctima. Durante el proceso, se descubrió que los actos inapropiados en su contra le causaron un daño emocional serio.

La acusación se formalizará en la fecha que fije la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.