Invest in Cartagena celebra los 30 años de Aguas de Cartagena

En el marco del trigésimo aniversario de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., la agencia de promoción de inversiones Invest in Cartagena extiende un reconocimiento especial a la entidad por su trayectoria y su rol determinante en la transformación de la ciudad.

Durante estas tres décadas, el compromiso de Aguas de Cartagena con la excelencia operativa no sólo ha elevado la calidad de vida de los habitantes, sino que se ha consolidado como un pilar fundamental para atraer inversión extranjera y fortalecer el tejido empresarial de la región. Una infraestructura de servicios públicos robusta es, sin duda, la carta de presentación de una ciudad competitiva.

“Desde nuestra agencia valoramos su aporte por la atracción de nuevas empresas a nuestro territorio. Gracias por ser ese motor que impulsa el crecimiento de nuestra región”, expresa Carolina Rosales Directora, Ejecutiva de Invest in Cartagena.

“Un agradecimiento muy especial a Invest in Cartagena por este reconocimiento, que reconoce el compromiso que ha tenido la empresa durante todo este periodo para acompañar el desarrollo de la ciudad, seguiremos trabajando para que el agua sea ese motor para que la ciudad siga creciendo”, fueron las palabras de John Montoya, Gerente General de Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.

Invest in Cartagena reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con socios estratégicos que, como Aguas de Cartagena, impulsan el desarrollo social y económico, posicionando a la “Heroica” como un destino atractivo y confiable para los negocios a nivel global.