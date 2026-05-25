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25 may 2026 Actualizado 22:30

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Más de 1.300 personas recibieron formación educativa de Aguas de Cartagena

Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible y la transformación ecológica de Cartagena, Acuacar continúa fortaleciendo sus acciones de sensibilización comunitaria

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A través de jornadas lúdicas, pedagógicas y educativas lideradas por el equipo de Gestión Social, la empresa ha sensibilizado a cerca de 900 niños, 100 jóvenes y 300 adultos mediante actividades enfocadas en el uso adecuado de los servicios de acueducto y alcantarillado, la cultura de la legalidad, la protección del entorno, la adecuada disposición de aguas residuales y la construcción de hábitos responsables con el medio ambiente.

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Mediante charlas, juegos, talleres y espacios participativos, Aguas de Cartagena busca fortalecer la conciencia ambiental desde edades tempranas, entendiendo que los niños y jóvenes cumplen un papel clave como multiplicadores de buenas prácticas dentro de sus hogares y comunidades.

Estas actividades se han desarrollado en los barrios Chino, Boston, Daniel Lemaitre, Los Caracoles, Ciudad Bicentenario, sectores de la vía Perimetral, Santa María y La Puntilla, así como en los corregimientos de Pasacaballos y Manzanillo del Mar.

De igual forma, las jornadas pedagógicas han llegado a instituciones educativas como María Auxiliadora, Bayunca, Gabriel García Márquez, El Edén, Albornoz, Fundación Serena del Mar, Salim Bechara y Jorge Artel.

Con estas iniciativas, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la educación ambiental, la corresponsabilidad ciudadana y la transformación ecológica de la ciudad, promoviendo acciones que contribuyan al cuidado de los recursos naturales, al fortalecimiento de las comunidades y a una mejor calidad de vida para todos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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