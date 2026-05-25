Ecopetrol y Puerto Bahía iniciarán ejecución del proyecto de regasificación en Cartagena

Ecopetrol y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía (SSPB), propiedad de Frontera Energy, alcanzaron un hito definitivo para el proyecto de regasificación en el Caribe colombiano, luego de obtener la totalidad de los trámites regulatorios y ambientales requeridos para iniciar su fase de ejecución.

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La Agencia Nacionalde Infraestructura (ANI) emitió conceptofavorable para la modificación no sustancial de la concesiónportuaria de la SPPB, autorización que permite desarrollar la actividad de recibo e internación de Gas Natural Licuado (GNL) mediante la utilización de la infraestructura existente y en operación del terminal marítimo en Cartagena.

De manera complementaria, la Agencia Nacionalde Licencias Ambientales (ANLA) aprobó el cambio menor ambiental requerido para la ejecución del proyecto, con lo cual se completan los permisos y autorizaciones necesarios para su desarrollo.

Con estos dos trámites aprobados, el proyecto entra oficialmente en su etapa de implementación, lo que permitirá a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía avanzar en los procesosde contratación de servicioslogísticos, cierre contractual de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), compras, construcción e integración de infraestructura para garantizar la entrada en operación en diciembre de 2026.

De esta forma, Ecopetrol podrá aportar una oferta inicial de hasta 300 GBTUD al balance de este energético, lo que reducirála posibilidad de déficit de gas y aportará a la seguridad energética del país, con posibilidades de expansión progresiva de capacidad de acuerdo con las necesidades de demanda del país.

Esta iniciativa cobra especial relevancia frente a escenarios de variabilidad climática, como el fenómeno de El Niño, y ante la necesidad de contar con fuentes complementarias y oportunas de suministro del energético para los diferentes sectores de la economía y para el consumo residencial.

El proceso comercial del gas que se internará a través de Puerto Bahía finalizó el pasado 15 de mayo con la firma de contratos que le permitirán a distribuidores y comercializadores contar con el gas requerido para sus clientes.

“Con la obtención de estos trámites portuarios y ambientales que habilitan totalmente la infraestructura, iniciamos la fase de ejecución de un proyectoestratégico para el país,

orientado a fortalecer la seguridad energética y la confiabilidad del abastecimiento de gas natural en Colombia, en particular durante la etapa más crítica del Fenómeno de El Niño”, afirmó Bayron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición.

El proyecto hace parte de las acciones lideradas por Ecopetrol, junto con Puerto Bahía y FronteraEnergy, para incorporar nuevas fuentes de suministro y asegurar la disponibilidad oportuna y confiable de gas natural para atender la demanda nacionalen el corto y mediano plazo.