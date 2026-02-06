Hombre fue asesinado a tiros en el barrio San Pedro Mártir de Cartagena

Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del miércoles 4 de febrero en el barrio San Pedro Mártir, en la carrera 65 de Cartagena, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Henry Javier Martínez Casiani, de 30 años de edad, natural de Cartagena y dedicado a oficios varios.

De acuerdo con versiones de la comunidad, el hombre se encontraba a bordo de una moto, estacionado en una esquina del sector, cuando fue abordado por dos sujetos que también se movilizaban en motocicleta.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Hasta el sitio llegaron unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación, que realizaron la inspección técnica al cadáver e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.